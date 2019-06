Ariane Brodier, maman de deux enfants : "Je pourrais accoucher tous les jours !"

Ariane Brodier est l'heureuse maman de deux enfants. Son fils, âgé de 15 mois, a eu la joie de devenir grand frère le 24 avril 2019. En effet, avec son amoureux le rugbyman Fulgence Ouedraogo, la comédienne de 40 ans a accueilli son deuxième bébé, une petite fille dont le prénom n'a pas été dévoilé. Auprès de nos confrères de Télé 7 Jours, la belle se livre sur la maternité.

Alors qu'elle se confiait sur ses passions cachées, Ariane Brodier a évoqué la cuisine familiale, la boxe thaï, la mythologie grecque... et l'accouchement ! "J'adore accoucher !", s'est-elle exclamée. Et de poursuivre : "Autant, je ne suis pas fan de la grossesse, mais j'apprécie l'exploit, presque sportif, de l'accouchement. Je pourrais accoucher tous les jours !" Une prouesse physique que l'heureuse maman compare à la boxe et au stand-up : "On est face à soi-même, on doit faire appel à son courage. J'aime l'idée que je peux faire quelque chose d'exceptionnel, comme donner la vie. Cela me transcende."

En plus de l'accouchement, sa famille est également une de ses passions. "Je me suis apaisée depuis que j'ai fondée ma famille. Je vis à la campagne, j'ai des poules et je cultive mon potager, lance-t-elle. J'évolue depuis près de vingt ans dans les médias alors que je suis fille d'agricultrice. Je me rends compte que je m'épanouis dans la simplicité. J'éprouve beaucoup de bonheur à écrire, par exemple, plutôt qu'à être dans la lumière."

D'ailleurs, le 20 juin prochain, Ariane Brodier publiera son livre Rock Mama (First Editions) dans lequel elle évoquera la grossesse et ses aléas avec un ton décalé. "J'ai commencé à l'écrire lorsque je suis tombée enceinte de ma fille. Je travaille aussi, en ce moment, sur un roman qui sortira l'année prochaine", précise-t-elle.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 3 juin 2019.