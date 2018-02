Ariane Brodier, maman "dépassée par les pleurs" de bébé : "Notre vie a changé"

Ariane Brodier et son chéri le sportif Fulgence Ouedraogo ont accueilli leur premier enfant le 21 janvier 2018. Un petit garçon au prénom encore inconnu. De retour chez eux depuis quelques jours, le couple s'adapte à sa nouvelle vie. La belle blonde de 38 ans s'est confié sur son blog, évoquant les beaux moments, comme les difficiles.

Elle qui pensait pleurer à la naissance de son bébé a versé ses premières larmes a un autre moment symbolique qui arrive peu de temps après la naissance : le retour à la maison avec son nouveau-né. "Jeudi 25 janvier quand nous avions quitté la maternité en emballant notre bébé comme une paupiette pour le mettre dans sa coque siège auto, je n'ai pas su contenir mes larmes...", raconte-t-elle. Une émotion qui rien à voir avec la crainte de se trouver seule avec son compagnon et son enfant mais avec le bonheur que son rêve soit devenu réalité. Elle explique avec émotion : "Je n'ai pas peur du tout, je pleure car j'ai tellement fantasmé ce moment, ça fait des mois que le siège auto est dans le salon, que j'imagine mon fils dedans, que je le rêve dans mes bras."

Prenant à présent ses marques avec son fils, Ariane Brodier raconte dans la suite du post que les nuits ne sont pas faciles. Le petit a des coliques et la maman se dit "dépassée par les pleurs" et appelle régulièrement Fulgence à la rescousse "qui gère comme un pro". Pour faciliter ces moments compliqués la trentenaire a installé un lit dans la chambre de son bébé afin de l'allaiter plus facilement. Et parfois c'est papa qui se charge de nourrir leur fils au biberon, ce qui lui permet de partager "un moment privilégié" avec son fils et à la maman de dormir un peu.

"Voilà notre vie a changé, elle s'articule autour de notre fils, entre les tétés, les changements de couches et les régurgitations... du bonheur quoi !! Ce petit être qui ne fait que dormir manger et déféquer est la chose la plus merveilleuse", conclut Ariane Brodier. Comme toute les mamans, même si elle passe par des phases compliquées, le bonheur de pouponner prend le dessus !