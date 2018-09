Ariane Brodier maman : "Il m'épuise déjà"

Le 21 juillet 2018, Ariane Brodier donnait naissance à son petit garçon qu'elle se plaît à surnommer "bébé tigre". Depuis, l'humoriste de 39 ans se plaît à partager son quotidien de maman avec ses fans sur Instagram ou par le biais de son blog.

Jeudi 20 septembre 2018, ses fidèles lecteurs ont donc découvert qu'elle était "épuisée" par son fils de 8 mois. "Chaque jour qui passe, il m'étonne par une nouveauté... Il se met debout, fait du 4 pattes tente un 'papa' qui ressemble plus à un 'baba' bref je suis complètement gaga de ce bébé. Mais il faut l'avouer, il m'épuise déjà. Juché sur le canapé, il fait des galipettes, attrape nos cheveux, se lance en avant, en arrière, tente des sauts, bref, il faut constamment le surveiller. Fini le temps des câlins, bébé tigre n'a qu'une idée en tête... Conquérir le monde qui pour l'instant se réduit au salon", a expliqué Ariane Brodier.

La compagne de Fulgence Ouedraogo a ensuite admis que c'était "juste flippant" car il faut redoubler d'attention pour qu'il ne lui arrive rien : "Fini le temps où je le posais dans son parc et où je pouvais écrire, cuisiner ou bien faire le ménage... Maintenant le parc il veut en sortir au bout de 10 minutes, car maintenant, monsieur se met debout en s'accrochant aux barreaux. Donc au bout de 10 minutes de tout de parc, on veut forcément aller plus loin... Mais pour ça, on a besoin de maman. (...) Sa passion, c'est de marcher avec l'aide de maman, papa ou tous ceux qui lui tendent les mains pour qu'il se lève. Et si par malheur, je décide de le laisser au sol, il détruit tout sur son passage..."

La belle blonde a toutefois précisé qu'elle aimait sa "mini tornade" et que pour rien au monde elle ne la changerait.