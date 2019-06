Ariane Brodier maman : "Je ne suis plus la petite gonzesse sexy"

Devenir mère a tout changé pour Ariane Brodier. Celle qui a participé à Opération séduction, Drôle de Morning ! et plus récemment au Meilleur Pâtissier Célébrités et qui a longtemps tourné avec son spectacle Ariane fait sa mytho !, a parfois souffert de son image. Mais à 40 ans, la maternité a tout réglé. Elle s'est confiée à Purepeople.com.

Ariane Brodier, mère d'un petit garçon de 1 an et d'une petite fille qui aura 2 mois le 25 juin, sort un livre, Rock Mama (First). Dans celui-ci, elle évoque ses "jeunes" années et raconte qu'elle n'a pas toujours été prise au sérieux. "J'ai commencé la télé à 21 ans. Les fringues qu'on m'attribuait étaient trop sexy, le maquillage bien trop prononcé", écrit-elle. Ariane Brodier rapporte même avoir été cantonné au rôle de "blonde de service à forte poitrine". Mais tout ça, c'est du passé car depuis que la compagne du champion de rugby Fulgence Ouedraogo a donné naissance à son premier enfant, le regard des autres a changé.

"Il y a quelque chose de génial et c'est dommage d'attendre 40 ans ou le fait de devenir maman pour que ça change mais, effectivement, le regard sur moi et les esprits changent. Je ne suis plus la petite gonzesse sexy, non, je suis une maman et c'est un autre statut. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau qu'aujourd'hui. J'ai passé tellement de temps à devoir prouver... Par exemple, j'avais un spectacle sur la mythologie grecque qui s'appelait Mytho. Combien de fois on m'a interviewée sans lire le pitch. On pensait que je faisais un spectacle sur les filles mythos. Combien de fois on m'a demandé qui a écrit ce spectacle alors que c'était moi... Tout ça même si ça m'a fait sourire, c'était usant. C'était usant de dire que j'ai fait ça comme études... On ne devrait pas avoir à se justifier", déclare Ariane Brodier. Et de conclure : "Mais en tout cas il y a cette espère d'aura autour de la maman qui fait qu'on ne se permet plus de me poser des questions comme : 'c'est toi qui a écrit ce livre ?'"

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.