Ariane Brodier maman : les "hommes de la maison" craquent pour sa fille

Le 27 avril dernier, Ariane Brodier a évoqué son accouchement qui s'est passé comme sur des roulettes. "Ça s'est extrêmement bien passé, super accouchement. Et on était hyper touché que mademoiselle décide de venir un jour avant mon anniversaire pour le fêter avec nous. (...) Je vais aller me reposer. Hier soir c'était mon anniversaire donc ma fille a décidé de faire une nuit blanche avec sa maman. Première nuit oblige", avait-elle confié. Elle a promis de faire un article sur le sujet sur son blog.

Mais on imagine qu'avec deux enfants en bas âge, ce n'est pas simple de trouver le temps de le rédiger. Patience donc.