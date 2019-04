Ariane Brodier maman pour la 2e fois: premières révélations sur son accouchement

Ariane Brodier est devenue maman pour la deuxième fois, le 25 avril 2019. "Hier à 19h22 notre princesse est arrivée dans notre vie. C'est donc en famille que je fête aujourd'hui mes 40 ans. Avec mes trois trésors. Merci pour vos messages... J'adore avoir 40 ans... C'est juste le plus bel anniversaire de ma vie", a écrit la belle humoriste en légende d'une photo sur laquelle on aperçoit son compagnon Fulgence Ouedraogo, son fils de 1 an (dont on ne connaît pas le prénom), sa fille et elle.

Sans surprise, Ariane Brodier a reçu de nombreux messages de félicitations, mais aussi à l'occasion de son anniversaire, qu'elle fêtait le 26 avril 2019. Ce samedi 27 avril, elle a donc pris le temps de faire une vidéo pour remercier ses fans. "Ça s'est extrêmement bien passé, super accouchement. Et on était hyper touché que mademoiselle décide de venir un jour avant mon anniversaire pour le fêter avec nous. (...) Je vais aller me reposer. Hier soir c'était mon anniversaire donc ma fille a décidé de faire une nuit blanche avec sa maman. Première nuit oblige", a-t-elle confié.

Ariane Brodier a ensuite dévoilé un dessin que lui avait fait son fils pour son anniversaire. Le petit garçon en a aussi fait un pour sa petite soeur.