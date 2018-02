Ariane Brodier maman : Son chéri Fulgence Ouedraogo totalement gaga de leur fils

Cette image de bonheur absolu prouve que le couple arrive à dépasser les moments difficiles comme le manque de sommeil. Il y a quelques jours, Ariane Brodier a en effet publié sur son blog un long post dans lequel elle évoquait ses nuits difficiles avec bébé.

"Je me suis trompée, je suis crevée. Les nuits blanches ont gagné. (...) "Il se réveille la nuit (...). À 3 semaines, il a une phase de croissance importante et besoin de téter toutes les 2 heures. En sachant qu'il reste 1h30 sur moi, j'ai que 30 minutes de dodo entre deux tétée... Sauf qu'une fois la tétée terminée, il faut tenir mon bébé droit et le faire roter car il a des problèmes de reflux (...). Bref mes nuits sont quasi inexistantes, surtout dans la phase 00h-6 heures.", écrivait-elle.

Malgré la fatigue, ce week-end, les parents sont sortis au restaurant. L'occasion pour la jolie blonde de manger des crustacés.