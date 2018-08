Ariane Brodier méconnaissable : Une photo dossier révélée !

Ariane Brodier ne s'attendait sûrement pas à tomber sur une photo dossier publiée par son chéri Fulgence Ouedraogo sur les réseaux sociaux. C'est pourtant ce qu'il s'est passé jeudi 9 août 2018...

Sur Instagram, les fans du beau rugbyman de 32 ans ont pu découvrir une ancienne image d'Ariane Brodier enfant. Sur celle-ci, la comédienne et humoriste de 39 ans prenait la pose au côté de sa grande soeur, Sandie, pour un portrait de famille. La belle blonde était, à cette époque, brune et se coiffait avec un serre-tête. Si elle a bien changé depuis, Fulgence Ouedraogo s'est amusé de cette photo dossier en la légendant d'emojis surpris et en plus un d'un fou rire. "Ah ouais quand même...", a-t-il ajouté avec malice.

Actuellement en vacances, Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo profitent de leur petit garçon (dont on ne connaît pas le prénom), qui a fêté ses six mois le 21 juillet 2018. Les deux tourtereaux se sont rendus à la ferme Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), tenue par la mère de la comédienne, Brigitte. Entre la découverte des produits laitiers et leur rencontre avec les vaches, le couple ne s'est pas ennuyé.