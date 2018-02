Ariane Brodier : Moment de tendresse entre son chéri Fulgence et leur fils

Il y a un peu plus d'un mois, le 21 janvier 2018, Ariane Brodier et son compagnon Fulgence Ouedraogo ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon dont ils ont préféré garder le prénom secret. Si la maman partage très régulièrement ses joies et ses galères pré- et post-grossesse sur blog 9moi, le papa prend lui aussi un beaucoup de plaisir à dévoiler à ses followers combien l'arrivée de son petit bonhomme dans sa vie est synonyme de bonheur. Mercredi 28 février, il a donc publié une nouvelle photo de son fils, lové dans ses bras.

Le rugbyman, qui n'hésite pas à donner des coups sur le terrain pour gagner un match, est un vrai papa poule. En ce jour de grand froid, alors qu'il neige sur une partie de la France, il a immortalisé un moment de bien-être pour lui comme pour son fils : la sieste du petit garçon délicatement reposé sur une de ses épaules musclées. Un selfie légendé : "Petite sieste au chaud #daddysboy #love #chill #cuddles."