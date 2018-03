Ariane Brodier "pas désirable" : Sa décision pour "retrouver une vie de couple"

La comédienne de 38 ans déplore le fait que son corps soit "dans un piteux état à l'intérieur et à l'extérieur" mais ne remet en aucun cas en cause "le bonheur d'être mère". "C'est génial, j'aime mon fils à crever, et même si je ne pensais pas cela possible, j'aime mon chéri encore plus fort... Alors justement, c'est aussi pour lui que je me dis que je dois retrouver ma féminité et aller faire ma couleur", poursuit-elle.

Mais Ariane Brodier ne s'arrête pas là : bien décidée à se reprendre en mains, la jeune femme confie vouloir reprendre également le sport de manière progressive, notamment en passant par la marche et la natation. "Pour ceux qui me connaissent, c'est incroyable que j'ai tenu sans rien faire si longtemps... Moi qui suis déjà à bout de nerfs si je ne vais pas au sport tout les jours !! Alors 6 semaines sans sport, c'est juste fou-fou...", lance-t-elle. D'ailleurs, Ariane Brodier promet à ses fans "un programme nutrition et remise en forme" pour bientôt !