Ariane Brodier "pas forcément bien" : "Baby blues, bidon arrondi, visage cerné"

La Saint-Valentin approche à grands pas et Ariane Brodier ne l'a pas oubliée. Seulement voilà, l'humoriste de 38 ans a accouché d'un petit garçon le 21 janvier dernier et ne sait pas comment s'organiser pour préparer une soirée que son compagnon Fulgence Ouedraogo ne serait pas près d'oublier.

"La Saint-Valentin arrivant, je me suis dit en bonne blogueuse que je suis depuis peu : je vais faire un article 'tenue de Saint Valentin post partum'. Allez Brodier c'est une super idée c'est l'occasion de quitter ton jogging, te maquiller et rappeler à ton chéri que tu peux être apprêtée et surtout avoir le cheveux propre... ce qui est rare en ce moment...", a écrit Ariane Brodier dans un premier temps sur son blog.

Elle a ensuite clairement fait comprendre que c'est difficile de trouver LA tenue parfaite à la suite d'un accouchement : "Même si je mets une maxi gaine pour tenir mon ventre sous ma robe fourreau j'aurais quand même une grosse culotte en coton et une couche... et moi en couche même si personne le sait, je me sens pas sexy ! Et puis une robe fourreau même avec une gaine si je veux reprendre 2 fois du foie gras ça et 3 fois des patates on verra mon bidon arrondi, et c'est clair qu'avec l'allaitement j'ai tellement la dalle que je peux pas me priver !!"

Après quoi, Ariane Brodier a souligné que la fatigue n'aidait également pas à se sentir sexy. "Ce qui est sûr c'est que je vais juste lui concocter un petit repas, le plaisir de la bouche compensera celui des yeux... après il faut que j'ai le temps entre deux tétés, deux changements de couches, des changements de pyjamas à cause des régurgitations bref rien qui prend plus d'une heure à cuisiner... des pâtes ? Bon voilà cette année il n'y aura pas vraiment de saint Valentin pour moi... c'est mon mec qui va être content car il faut l'avouer c'est surtout nous qui aimons la saint Valentin. Se sentir aimer désirer... et là c'est vrai que même si l'amour de bébé nous comble on ne se sent pas forcément bien... on reste enfermée seule toute la journée avec les cheveux gras et le visage cerné... Dis donc je serai pas en train de faire un baby blues moi ?? Bon en même temps ça serait un super sujet pour le Blog... Mais j'ai pas vraiment le temps de baby-blueser j'ai des lessives à faire...", a-t-elle conclu sa publication.

Un article dans lequel de nombreuses mamans devraient se reconnaître.