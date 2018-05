Ariane Brodier, sa nouvelle vie de maman : "Mon fils se fout de ma gueule !"

Être maman n'est pas de tout repos et ce n'est pas Ariane Brodier qui dira le contraire ! Sur Instagram, l'humoriste – qui a donné naissance à son premier enfant, fruit de ses amours avec le rugbyman Fulgence Ouedraogo, en janvier 2018 – a publié une nouvelle vidéo sur laquelle elle se questionne quant à une certaine manie de son fils.

Sur ces images amusantes, la jeune maman de 39 ans raconte comment son bébé se salit alors qu'elle vient tout juste de le nettoyer. "Pourquoi chaque fois que je termine de changer mon fils, il me remplit sa couche ?", s'interroge-t-elle alors non sans humour. Une question à laquelle elle propose deux réponses : "Soit mon fils est très à cheval sur l'hygiène (...) soit il se fout de ma gueule." Et c'est la deuxième hypothèse qui semble la plus plausible pour Ariane Brodier.