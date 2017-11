Ariane Brodier : Sa soeur Sandie est son sosie, la preuve en photo !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ariane Brodier et sa soeur Sandie se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Même chevelure, même regard, mêmes lèvres, même nez... Les internautes sont nombreux à noter cette incroyable ressemblance.

"Il me semblait bien qu'il y avait un air de famille", "Quelle ressemblance, c'est fou !", "Ah oui, on voit bien que vous êtes soeurs, ça ne trompe pas", "Vous vous ressemblez beaucoup, on dirait même des jumelles", "La ressemblance est flagrante ! Vous êtes magnifiques toutes les deux", "La beauté, c'est de famille", "J'ai cru que c'était un montage ou que je voyais double... Sublimes les soeurs", lâchent alors certains en commentaires.