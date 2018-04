Ariane Brodier, son chéri attaqué : Racisme, menace de mort... Un homme condamné !

Depuis la naissance de leur petit garçon en janvier dernier, Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo vivent sur un petit nuage. Et rien ne peut entacher ce bonheur... ou presque. Le jeune papa, français d'origine burkinabé, a été victime d'insultes racistes et de menaces de mort de la part d'un fan de la comédienne. La justice a rendu son verdict mardi 17 avril 2018, condamnant l'individu, comme le rapportent nos confrères de Midi Libre.

Le coupable, un homme originaire de Neuville-aux-Bois dans le Loiret, a ainsi été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Orléans pour "menace de mort" et insultes à caractère raciste. Pour rappel, il avait, les 2 et 17 décembre dernier, laissé des commentaires (très) inappropriés sous des photos publiées par Ariane Brodier sur Instagram. L'homme avait en effet menacé le capitaine de l'équipe de rugby de Montpellier de "lui tirer une balle dans la tête" et de lui "couper la tête". Durant son interrogatoire, il avait confié être raciste. Et devant le tribunal, il a plaidé la bêtise et la jalousie.