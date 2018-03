Ariane Brodier, son corps post-grossesse: "C'est moche, on ne se reconnaît plus"

Ariane Brodier continue de partager son expérience de jeune maman. La jolie blonde de 38 ans qui a accueilli avec son chéri Fulgence Ouedraogo leur premier enfant, un petit garçon dont on ne connaît pas le nom, vient de poster un nouvel article sur blog 9moi. Elle y fait part d'une nouvelle galère : les difficultés à s'habiller après avoir donné naissance à son enfant.

Une fois qu'on a accouché, "on ne se reconnaît plus", déclare-t-elle d'entrée avant de préciser : "On garde pendant longtemps son ventre gonflé, ses hanches élargies, on perd ses cheveux, on est cernés et, si on allaite, notre poitrine triple de volume et contrairement à ce qu'on pourrait croire... même ça, c'est moche !"

Du coup, Ariane Brodier a un problème : elle n'arrive pas à s'habiller car plus rien ne lui va. "On rentre dans son jean, mais le ventre tout mou par-dessus, c'est moche, on peut de nouveau fermer ses chemises au ventre, oui, mais pas aux seins", explique-t-elle.

Et celle qui "préférait son corps enceinte plutôt qu'en postpartum" fait part de son désarroi de n'avoir, à un peu plus d'un mois, retrouvé ni son poids ni sa silhouette.

Le jogging est donc devenu son meilleur ami et pour aider les femmes qui sont dans le même cas qu'elle, elle a dévoilé quel était le dressing idéal. Celui-ci est composé d'une robe tunique, d'un maxi pull, d'une robe forme empire et d'une combinaison.