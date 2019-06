Ariane Brodier, bientôt mariée ? Elle lance une perche à Fulgence Ouedraogo

Le 20 juin 2019, Ariane Brodier a sorti son livre Rock Mama (éditions First) dans lequel elle se confie de manière décalée sur la maternité. Un sujet qu'elle maîtrise parfaitement puisqu'elle est l'heureuse maman de deux enfants (un fils de 1 an et une fille de 2 mois). Après s'être confiée sur l'arrivée de son deuxième enfant ou encore sur le racisme, la compagne deFulgence Ouedraogo (32 ans) s'est prêtée au jeu de l'interview VNR. Elle en a profité pour passer un petit message à sa moitié.

Quand on lui a demandé si cela l'énervait d'être considérée comme une wag, Ariane Brodier a répondu : "Ça ne m'énerve pas, parce que je ne suis pas encore la femme de Rugbyman, je ne suis que la compagne donc ça ne peut pas m'énerver... Il y a peut-être un message là-dedans." Un message qui sera peut-être entendu. Elle a aussi fait savoir qu'elle n'aimait pas le fait d'être plus âgée que son homme. "Après, c'est comme ça. Ça ne le gêne pas, donc moi je vais juste devoir faire en sorte que ça ne se voit pas trop", a-t-elle relativisé.

Il faut arrêter avec les régimes

La maman de 40 ans a ensuite expliqué qu'elle n'appréciait que peu les mamans qui comparaient leurs enfants pour savoir lequel était le meilleur : "Quand on devient maman, il y a une espèce de battle : 'Alors moi, mon fils, il a marché à 10 mois. Bah moi, mon fils, il a fait ses dents...' Oh, ça va. De toute manière, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à eux. Donc il n'y a pas de battle à avoir."

Ariane Brodier n'aime pas non plus "ne pas avoir le contrôle" à cause des hormones et elle déteste les régimes post-grossesse : "Ça m'énerve parce qu'entre faire attention pendant qu'on est enceinte parce qu'on n'a pas eu la toxoplasmose ou qu'on fait du diabète de femme enceinte, c'est chiant. Il faut faire un régime après, non... tout est chiant. Le rééquilibrage alimentaire et manger sainement, c'est la clé de tout. Le sport aussi. Il faut arrêter avec les régimes."

En revanche, elle ne prête plus attention aux vêtements qui sentent le vomi. Son fils a eu des reflux et vomissait donc régulièrement. Un inconvénient que sa fille connaît aussi actuellement.

