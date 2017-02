Ariane Massenet déçue par l'arrêt du Grand Journal : "Ça fait mal au coeur"

Avec l'annonce de la déprogrammation du Grand Journal de Canal+ après le 3 mars prochain, c'est une page de la télévision française qui se tourne.

Ariane Massenet, qui a été la coanimatrice de l'ancien programme phare de la chaîne cryptée au côté de Michel Denisot de 2005 à 2012, n'a pas caché sa tristesse – voire sa colère ! – lors d'un entretien accordé à nos confrères du Parisien ce 13 février 2017.

"Ça fait mal au coeur. On a le senti­ment que ça n'a pas bien été géré. (...) On arrête en plein milieu d'an­née. Il fallait arrê­ter soit au bout de trois mois, soit lais­ser le programme à l'antenne jusqu'à la fin de saison et essayer de l'amé­lio­rer. Là, c'est violent", a-t-elle tout d'abord commenté à propos de cette déprogrammation après treize années de diffusion. Et de poursuivre en s'en prenant directement à la chaîne : "Je ne comprends pas que la chaîne n'ait pas essayé de redres­ser la barre plus tôt. Il y avait des amélio­ra­tions à faire. Et puis, je ne comprends pas la stra­té­gie d'avoir passé une partie en crypté avant de reve­nir en clair. La télé­vi­sion est un média assez conser­va­teur. Les télé­spec­ta­teurs n'aiment pas que ça soit toujours la même chose et, en même temps, ils détestent quand on change trop. Ils aiment retrou­ver leurs repères. Mais là, il y a eu pas mal d'er­reurs de faites."

Ariane Massenet a ensuite analysé quelle était selon elle la plus grosse faute stratégique de la chaîne avec Le Grand Journal : "Moi, je ne comprends pas pourquoi Canal+ a gardé le nom du Grand Jour­nal après le départ de Michel Deni­sot. Le Grand Jour­nal a été créé par Michel. Quand il est parti, Le Grand Jour­nal aurait dû s'ar­rê­ter. Quand Antoine de Caunes a pris la suite, il fallait appe­ler ça L'Émis­sion d'An­toine. Mais pas chan­ger des trucs, tout en ne changeant rien, mais tout en chan­geant quand même (...) Il fallait chan­ger le titre, mais aussi l'émis­sion. Ils auraient tous été plus à l'aise avec leur émis­sion. C'est comme reprendre les chaus­sures de quelqu'un qui ne fait pas la même taille. Bah non, ça ne marche pas."

Du côté de Canal+, la chaîne privée a expliqué qu'elle "proposera[it] désormais une case supplémentaire de cinéma de 17h40 à 19h30" afin que les abonnés profitent "en access d'un des 400 films récents que la chaîne diffuse chaque année en exclusivité". Après quoi, les programmes en clair débuteront leur diffusion "autour des émissions identitaires de la chaîne : Le Journal du Cinéma, Le Gros Journal, Le Petit Journal, Catherine et Liliane et Les Guignols."