Arié Elmaleh "dérangé" en évoquant sa vie sexuelle avec Barbara Schulz

En couple depuis trois ans (ils s'étaient rencontrés sur le tournage de la mini-série Le Mystère du lac) et réputés pour être très discrets sur leur vie privée, Barbara Schulz et Arié Elmaleh se sont offert un petit moment de malaise lors de leur passage dans l'émission On n'est pas couché, samedi 31 mars 2018 sur France 2.

Venus parler de La Perruche (au Théâtre de Paris jusqu'au 29 avril prochain), pièce dans laquelle ils interprètent un couple à la dérive, l'actrice de 46 ans et le comédien de 43 ans ont évoqué les difficultés qu'ils avaient parfois rencontrées en se donnant la réplique sur les planches, eux qui s'aiment dans la vraie vie. "C'est pas évident de partager la scène avec quelqu'un, la scène est un endroit de conflits, on est vulnérable, pendant les répétitions on se pose plein de questions sur son personnage. Et puis c'est vrai que c'est tendu, il y a des moments où ça n'a pas été facile", a confié le frère de Gad.

On s'est énormément engueulé pendant les répétitions

Il est même arrivé que le couple se dispute, beaucoup. "On s'est engueulé pendant les répétitions", a expliqué Arié Elmaleh. "Enormément", a confirmé Barbara Schulz. "Et bizarrement, on ne s'est pas rendu compte que le sujet de cette pièce nous atteignait quelque part, parce qu'on questionne l'amour, la fidélité, le désir...", a ajouté l'acteur.

C'est à ce moment qu'une question intime s'est immiscée dans la conversation. "Ça fait un an et quatre mois que vous n'avez pas fait l'amour ?", s'est amusé Laurent Ruquier. Dans un rire timide, l'ex-compagnon de Virginie Ledoyen (mère de son fils Isaac, 7 ans, et de sa fille Amalia, 4 ans) a alors répondu que "ça fait beaucoup moins que ça". Une réplique à laquelle ne s'attendait absolument pas sa compagne, dont la surprise s'est illustrée sur le visage. "Regardez, elle n'a pas l'air d'accord !", a lancé l'animateur. "Mais si, c'était hier !", a enchaîné Barbara Schulz. Une seconde confidence qui a tout autant étonné Arié Elmaleh. "Bah écoute, c'est toi qui en parle", a ajouté sa compagne. Rougissant, le comédien a bien tenté de changer de sujet avant de préciser ce qu'on savait déjà : parler de sa vie intime le "dérange", le "gêne". Bien tenté, Laurent Ruquier !