Arié Elmaleh et Barbara Schulz ne vivent pas ensemble et expliquent pourquoi

En couple à la ville comme sur les planches, Arié Elmaleh et Barbara Schulz étaient de passage dans l'émission C à vous mercredi 4 avril 2018 pour assurer la promotion de leur pièce La Perruche (Théâtre de Paris). L'occasion pour eux d'évoquer une anecdote aussi rare qu'intrigante sur leur vie intime.

S'ils se fréquentent depuis trois ans (ils s'étaient rencontrés en 2015 sur le tournage de la mini-série Le Mystère du lac) et qu'ils partagent évidemment beaucoup de choses au quotidien, le comédien de 43 ans et l'actrice de 46 ans ont révélé qu'ils ne vivaient pas ensemble et qu'ils étaient "pour les appartements séparés". "Ce n'est pas possible sinon. C'est trop difficile", a expliqué Arié Elmaleh, soutenu par sa compagne qui assure avoir plusieurs "amies en couple" qui les encouragent à garder cet arrangement. "Elles me disent : 'N'habitez pas ensemble !'", a glissé Barbara Schulz dans un rire.

Pour le frère de Gad, vivre avec sa compagne pourrait représenter une sorte de "tue-l'amour" qui pousserait à se "remettre en question". Mais son argument le plus solide est celui qu'il a livré ensuite : "Y a un truc mathématique, c'est que si on se voit tous les jours, toute la journée, et que le soir on se retrouve, on peut expérimenter des moments où on a rien à se dire", a-t-il ajouté. Barbara Schulz a confirmé en évoquant une "saturation" et des "tensions" les fois où c'est arrivé.

Légèrement gênée, la pétillante comédienne est ensuite revenue sur le récent passage du couple dans On n'est pas couché, émission lors de laquelle ils avaient brièvement évoqué leur vie sexuelle. Pour découvrir ce qui a été dit, c'est dans notre player juste au-dessus !