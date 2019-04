Arie Irawan, pro du golf de 28 ans, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel

Le golfeur professionnel malaisien Arie Irawan a été retrouvé mort dimanche 7 avril 2019, dans sa chambre d'hôtel. Alors qu'il n'était âge que de 28 ans, les autorités locales auraient émis une première hypothèse selon laquelle les causes de sa mort seraient naturelles, même si le rapport complet du médecin légiste n'est pas encore connu. Arie Irawan se trouvait alors à Sanya en Chine, afin de disputer le championnat du PGA Series-China.

Toujours selon les médias locaux, le jeune golfeur aurait raté la coupe de 36 trous, mais était toujours sur place lorsqu'il a été retrouvé mort au Sheraton Sanya Resort. C'est Kevin Techakanokboon, le golfeur avec qui il partageait sa chambre qui a retrouvé Arie Irawan inanimé, dans son lit. Transporté d'urgence, il a été déclaré mort une fois arrivé à l'hôpital.

"C'est une terrible tragédie qui touche tous les membres d'une famille très soudée ici, en Chine", a déclaré Greg Carlson, directeur exécutif de la compétition de golf. "Nous sommes extrêmement attristés par cette nouvelle et adressons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille. Il était un joueur incroyablement populaire, apprécié de ses collègues et du personnel", a t-il poursuivi. Arie Irawan laisse derrière lui son épouse, Marina qui l'accompagnait souvent sur les green, ses parents et sa soeur. Ancien numéro 1 malaisien, Arie Irawan avait atteint la 486e place au classement mondial en 2014 et comptait trois victoires chez les professionnels.