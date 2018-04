Ariel Winter (Modern Family) : Le popotin à l'air dans sa robe d'été très courte

Elle est sexy, et son corps tout en formes en fait rêver plus d'une. Du haut de 1,55 mètre, Ariel Winter est une bombe ! Et même lorsqu'elle est en virée shopping avec son chéri Levi Meaden (Incontrol, The Killing), la sage et très studieuse Alex Dunphy dans la série Modern Family se retrouve involontairement dans une position sexy.

Mardi 24 avril, la belle brunette a été aperçue en train de faire les magasins avec son boyfriend acteur. Et c'est lorsqu'une légère brise californienne a décidé de jouer avec sa légère et courte robe verte que la situation a quelque peu basculé pour la jeune comédienne... qui s'est retrouvée avec un bout de popotin à l'air libre. Elle a eu beau se cacher derrière un sac de courses et monter à toute vitesse dans son SUV blanc, ses fesses ont eu le temps de profiter un peu du climat estival...

Ce n'est pas la première fois que la bombe de 20 ans joue – involontairement sûrement – de ses charmes et de ses formes. En septembre, son pulpeux derrière lui avaient déjà joué des tours dans un short en jean un peu trop minuscule au goût de certains fans. "Je n'essaie vraiment pas de montrer mes fesses lorsque je porte des shorts... Mon c** mange juste le jean et je ne le vois pas ! C'est maladroit", avait-elle répondu.