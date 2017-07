Ariel Winter (Modern Family) sans culotte : Elle dévoile un nouveau tatouage

Ariel Winter va toujours plus loin. Alors que les internautes ne cessent de la critiquer pour ses tenues qu'ils jugent trop affriolantes et ses courbes trop généreuses, l'interprète d'Alex Dunphy dans la série Modern Family continue de prouver qu'elle n'a que faire des vilains commentaires.

Ce week-end, l'actrice de 19 ans s'est justement offert un nouveau tatouage qui risque de faire beaucoup parler de lui. Comme l'a dévoilé la jolie brunette sur Snapchat, elle s'est fait inscrire la phrase "Love risks everything and asks for nothing" (aimer c'est tout risquer sans rien demander en retour), au niveau de la taille, juste au-dessus de la fesse droite. Et c'est sans culotte qu'elle a dévoilé son nouveau tatouage !

C'est loin d'être le premier indélébile de l'actrice. Ariel Winter en possède une dizaine dont une série d'initiales sur les côtes, une tête de tigre dans le dos ainsi que deux autres assortis à son chéri Levi Meaden – la moitié d'un coeur sur le poignet et le dessin d'un fromage sur le doigt en référence au petit surnom rigolo qu'il lui donne.

La jeune actrice est sous le feu des critiques depuis qu'elle s'est fait réduire la poitrine, pour des raisons de santé. Libérée et mieux dans sa peau, la bombe multiplie les photos sexy et les tenues légères, ce qui agace certains internautes qui trouvent qu'elle en montre trop. Son nouveau tatouage ne devrait pas arranger les choses.