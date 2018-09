Ariel Winter, pro armes à feu, clashe David Henrie arrêté avec une arme

Lundi 10 septembre 2018, David Henrie, ex-star de la série Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Channel, a été appréhendé par les forces de l'ordre après avoir créé un vent de panique à l'aéroport international de Los Angeles. Le jeune homme de 29 ans avait une arme chargée sur lui. Ariel Winter a critiqué ses excuses et ses explications...

C'est sur Instagram que David Henrie s'est expliqué après son arrestation au moment de passer les portiques et scanners de sécurité. Propriétaire d'un pistolet Smith & Wesson M&P Shield 9 mm, acheté légalement et pour lequel il est enregistré, l'acteur a affirmé l'avoir glissé par erreur dans un bagage alors qu'il était chargé... "Je prends la responsabilité de la situation d'aujourd'hui à LAX. J'ai apporté sans le vouloir à l'aéroport mon arme achetée légalement et enregistrée. Je suis vraiment désolé des problèmes causés mais je suis reconnaissant envers les agents de leurs efforts pour maintenir les règles de sécurité mises en place afin de protéger notre beau pays. Plus que tout, je me sens humilié et embarrassé par ce qui s'est produit", a-t-il écrit.

Après cette polémique, Ariel Winter (alias Alex dans la série comique Modern Family) n'a pas tardé à réagir. "Donc... tu n'as pas remarqué l'arme chargée dans ton sac quand tu as préparé tes affaires pour aller à l'aéroport ????? En d'autres termes... pourquoi ton arme n'était-elle pas en sécurité dans un endroit que dont toi seul connaît et, putain, pourquoi elle était chargée ?", a-t-elle écrit, passablement agacée, sur Twitter. L'actrice, qui est pro-armes à feu, a récemment obtenu sa licence de tirs. Visiblement, elle est plus à cheval sur les consignes de sécurité que son confrère...