Ariel Winter : Sexy sans son chéri puis sage comme une image

Ariel Winter, alias Alex Dunphy dans Modern Family, et son nouvel amoureux le comédien Levi Meaden ne se quittent plus ! Le jeune couple, déjà repéré en vacances au Mexique, a cette fois pris la direction de l'Australie pour passer un peu de temps ensemble...

Sur Instagram, la jeune actrice américaine de 18 ans a posté des clichés de ses aventures. Elle a révélé avoir d'abord fait escale à Bora-Bora où elle a nagé dans de magnifiques eaux turquoise et n'a pas manqué d'assumer ses formes. Ariel Winter, qui a eu une réduction mammaire car elle ne supportait plus son imposant poitrine, semble en revanche très fière de ses fesses rebondies qu'elle expose façon Kardashian... Elle a ensuite partagé un tendre cliché avec son compagnon, qui n'était pas du voyage à Bora-Bora, mais qui l'a rejointe à Sydney. Cette fois, c'était plus mignon que sexy.

Ariel Winter et Levi Meaden, vu dans la série télévisée Aftermath ainsi que dans The Killing, et qui sera aussi à l'affiche du blockbuster Pacific Rim : Maelstrom (dont la sortie est prévue pour 2018) sont officiellement en couple depuis novembre dernier.