Ariel Winter trop grosse et court-vêtue pour les internautes ? Sa réponse cash

Ariel Winter "n'est pas une pute" et c'est elle qui le dit.

Sur son compteTwitter, la star de la série Modern Family a exprimé son mécontentement vis-à-vis des réseaux sociaux, où elle ne cesse de recevoir les critiques d'internautes qui se permettent de juger ses rondeurs ou sa manière de s'habiller, la jugeant bien trop court-vêtue.

Depuis qu'elle s'est émancipée de sa mère et qu'elle a fait réduire son tour de poitrine pour des raisons de santé, l'actrice de 19 ans est on ne peut plus à l'aise dans ses baskets. Sa confiance en elle remontée en flèche, elle n'hésite plus à s'habiller comme il lui plaît, qu'importe le qu'en-dira-t-on. Et elle a bien raison !

"Je suis fatiguée de vous entendre parler de mes shorts, et je ne parle pas de vos commentaires qui disent que je suis saucissonnée dedans ou encore que je ne devrais pas en porter. C'est l'été. Fichez-moi la paix ! Il fait chaud, évidemment que je vais m'habiller léger. Je ne vais pas mettre un col roulé pour vous faire plaisir. Je ne suis pas une pute parce que je porte des shorts et des crop-tops. Je suis une fille comme les autres. Je ne suis pas boudinée. Mes shorts me vont très bien, et le reste aussi. Laissez les jeunes femmes tranquilles, on a le droit de vivre comme on l'entend. C'est flippant qu'on ait encore à faire à ce genre de commentaires à notre époque. Arrêtez de critiquer ce que chacun fait", a-t-elle tweeté après que les gens se sont moqués de ses rondeurs et de ses tenues, qu'ils considèrent trop frivoles pour de simples sorties en famille.

La jeune femme, en couple avec l'acteur Levi Meaden, aurait tort de se laisser faire et vient une fois de plus de prouver qu'elle n'en a nullement l'intention !