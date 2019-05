Ariel Wizman : Bientôt papa pour la 5e fois !

Il pourra prochainement mettre en place une équipe de basket ! Ariel Wizman, figure mythique de Canal+, va bientôt devenir papa pour la cinquième fois. Une heureuse nouvelle confirmée sur le photocall de la soirée des 350 ans de l'Opéra Garnier puisque sa compagne, Osnath Assayag, y a dévoilé un joli baby bump.

Ariel Wizman va donc remettre le nez dans les couches. L'ancien chroniqueur de 20h10 pétantes ou de La Nouvelle Édition et sa chérie Osnath Assayag, chercheuse en physique, ont pris la pose avec sourire et décontraction pour les photographes, monsieur n'hésitant pas à poser sa main sur le ventre bien arrondi de madame. Pour l'heure, on ignore encore les détails de cette nouvelle grossesse. Les amoureux sont déjà les parents d'un petit garçon né en 2013.

Ariel Wizman, qui est aussi DJ, comédien (Iznogoud, Les Yeux jaunes des crocodiles au cinéma ou Parce que je la vole bien !, Inconnu à cette adresse au théâtre), producteur et réalisateur de documentaires, est aussi le père de trois autres grands enfants : Théo (né en 1995), Elia (né en 2001) et Matia (né en 2003), nés de son mariage terminé avec Emma. Interrogé en 2012 par le site Serial Mother (Parents.fr), il évoquait son rôle de papa et relatait notamment les conseils qu'il donnait à ses enfants. "Mettez-vous toujours à la place des autres. Et des légumes verts. Mais ça...", disait-il avec humour. Et d'ajouter, à propos des valeurs qu'il tient à leur transmettre : "L'amour du travail, des autres, la gratitude et les joies simples." Papa cool et câlin, il admettait en revanche ne rien lâcher, "sinon c'est la panique".

Jusqu'à récemment, Ariel Wizman était également chroniqueur radio dans l'émission Bonjour la France, sur Europe 1, animée par Daphné Bürki. Malheureusement, l'émission a été arrêtée.

Thomas Montet