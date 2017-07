Ariel Wizman et son épouse : Couple passionné d'art, avec Cara Delevingne

Les fashion weeks homme et haute couture terminées, Paris retrouve sa sérénité ! Un moment propice pour Ariel Wizman et son épouse Osnath Assayag, qui renouent avec les mondanités. Le couple a assisté, jeudi soir, au vernissage de l'exposition de Jade Jagger...

Jade ajoute la mention artiste photographe sur son CV ! La fille de Mick et Bianca Jagger et créatrice de bijoux expose ses portraits à la Studio 57 Gallery. La galerie située rue du Vertbois (3e arrondissement de Paris) et fondée par Jean-Baptiste Pauchard a accueilli une poignée de personnalités pour un vernissage, jeudi 6 juillet. L'animateur télé Ariel Wizman et son épouse Osnath Assayag y ont retrouvé l'actrice Aure Atika, vue la veille à la soirée d'Emily Ratajkowski et la marque The Kooples.

Les acteurs Cara Delevingne et Saïd Taghmaoui, la petite soeur de Jade, Georgia May Jagger, ainsi que le mannequin Mary Charteris comptaient également parmi les invités du vernissage de Don't take it personally. Les bénéfices de l'exposition seront reversés à Project 0, un projet nouvelle génération en faveur de la sauvegarde et de la préservation des océans.

Le 21 juillet, Cara Delevingne sera à l'affiche du très attendu Valérian et la Cité des Mille Planètes, réalisé et produit par Luc Besson. Le top model britannique apparaît également sur la bande originale du film : elle a interprété la chanson I Feel Everything, écrite par Pharrell Williams.