Arielle Dombasle : "Avec mon mari, nous dansons tous les soirs dans notre lit"

Parmi les personnalités au casting de Danse avec les stars 8 (TF1), Arielle Dombasle fait le show. La chanteuse, comédienne et réalisatrice enflamme le plateau de l'émission tous les samedis au bras de Maxime Dereymez. Mais, si elle valse au côté du danseur, Arielle Dombasle a un tout autre partenaire de vie : son mari, Bernard Henri-Lévy. En marge des répétitions de DALS 8, la candidate croise Nikos Aliagas, et se confie à lui pour le magazine Gala.

L'occasion pour elle d'évoquer son intimité de couple. "Avec mon mari, nous dansons tous les soirs dans notre lit, et c'est bien plus que Cheek to Cheek...", lance-t-elle. Une révélation inattendue et décomplexée de la part d'Arielle Dombasle. Celle qui évoquait le fait de ne pas avoir d'enfant révèle également que son livre de chevet est un de son époux le philosophe, Les Derniers Jours de Charles Baudelaire, paru en 1988..

Après des années d'amour, la flamme est loin de s'éteindre pour les amoureux. En mars dernier, la partenaire de Maxime Dereymez dans Danse avec les stars 8 évoquait, sur le Divan (France 3) de Marc-Olivier Fogiel, tout son amour pour BHL. "Je suis prête à tout pour lui, encore aujourd'hui", lançait-elle alors.

Des propos à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.