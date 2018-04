Arielle Dombasle et BHL : Réunis pour la première fois à la télé et embarrassés

Malgré vingt-cinq ans de mariage et des activités médiatiques foisonnantes, jamais Arielle Dombasle et son mari Bernard-Henri Lévy ne s'étaient retrouvés ensemble sur un plateau télé ! C'est désormais chose faite, mais l'écrivain et philosophe était moins à l'aise que d'habitude...

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater