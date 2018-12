Arizona Muse, maman célibataire à 20 ans : "Je pense que j'étais dépressive"

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Arizona Muse a permis aux siens de suivre sa grossesse et leur a récemment présenté son deuxième enfant. Avant l'accouchement, elle s'est confiée sur sa vie de maman, commencée très jeune, dans une nouvelle interview...

C'est avec l'édition française de Marie Claire, dont elle fait la couverture du numéro de janvier 2019, qu'Arizona Muse s'est entretenue ! Dans la série d'interviews Mères et mannequins, le top model de 30 ans raconte le début de sa vie de maman : "J'ai été mère célibataire à 20 ans, je n'ai pas eu le temps de devenir adulte. L'université, les sorties, les fêtes, je n'ai pas connu." Son fils Nikko est né d'une précédente relation avec le mannequin Manuel Quintana.

"J'avais imaginé que ce serait facile et angélique, et à 21 ans je me sentais capable de tout", ajoute Arizona Muse. "Pendant six ans, ma capacité mentale a été accaparée par mon enfant et ma carrière, j'étais débordée. Je pense que j'étais dépressive" Pour illustrer cet entretien, la jolie blonde a justement été photographiée avec son fils Nikko.

Arizona Muse a révélé être enceinte sur Instagram en juillet dernier. "J'ai mangé beaucoup plus et j'ai arrêté le sport", explique l'épouse de Boniface Verney Carron à Marie Claire. Le prochain objectif ? "Retrouver mon corps d'avant car c'est vital pour moi de travailler et de gagner ma vie."

Arizona Muse et Boniface Verney Carron ont donc récemment accueilli leur premier enfant (le deuxième du mannequin), une fille prénommée Cy Quinn.