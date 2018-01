Armelle Deutsch face au Péril Blanc mais choyée par son amoureux

Samedi 6 janvier, France 3 propose face aux primes musicaux de TF1 et France 2 le téléfilm Péril Blanc. L'histoire de deux enquêteurs, Clara Kessler et son père Georges, qui tentent d'élucider un crime à Méribel, en Savoie, manifestement lié à la lutte entre des éleveurs et des écologistes. Dans les rôles principaux, on retrouve Christophe Malavoy et Armelle Deutsch. Purepeople vous propose un zoom sur cette comédienne qui fait des merveilles sur le petit écran et plus précisément sur celui qui partage sa vie : Thomas Jouannet.

Le couple formé par Armelle Deutsch et Thomas Jouannet est très discret. D'ailleurs, le comédien qu'on peut voir dans Nina avait fait des déclarations à ce propos dans Télé Loisirs : "C'est bien de garder une part de mystère... Parfois, je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'expose un peu plus, mais je ne vais pas forcer le naturel."

Marié depuis 2010 à l'actrice Armelle Deutsch (38 ans), le Suisse de 47 ans est le père de Chloé Jouannet (19 ans) qu'il a eue avec Alexandra Lamy. Depuis sept ans, les deux artistes mènent sereinement leur belle carrière à la télévision et élève leurs deux enfants, qu'ils protègent avec soin des feux des projecteurs. Toujours dans le magazine télé, il confiait : "Vivre à deux, quoi qu'il arrive, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile ! Parta­ger ma vie avec une actrice, ça me convient. On partage les mêmes centres d'inté­rêt, on a des amis communs... Ce qui est génial, c'est qu'on travaille tous les deux. S'il y avait un déséqui­libre, cela pour­rait être plus compliqué... "