Armie Hammer (Nocturnal Animals) : Premiers clichés de son bébé...

Papa pour la deuxième fois depuis le 15 janvier, l'acteur américain Armie Hammer n'a pas résisté à l'envie de partager avec ses fans un joli cliché de sa famille. Le beau gosse, actuellement à l'affiche de Nocturnal Animals, a ainsi copié la démarche de sa femme.

C'est sur le compte Instagram d'Elizabeth Chambers, l'épouse de l'acteur, que l'on a d'abord pu voir une photo de leur bébé, dont ils n'ont pas encore révélé le prénom. La jeune maman, président et fondatrice de la marque Bird Bakery, a écrit : "Cela va au-delà de ma reconnaissance pour toutes ces prières et cette ultime bénédiction. Nous ne pourrions être plus débordants d'amour que maintenant."

Quelques heures après, Armie Hammer postait à son tour une photo et un commentaire. "C'est notre famille. Ma femme, qui est si forte et si courageuse, ne s'est pas contentée de sortir de sa chambre d'hôpital sur ses deux pieds, elle a aussi transformé ce couloir en véritable tapis rouge. Je t'aime et tu m'impressionnes, mon épouse. Harper, notre parfaite fille [née en 2014, NDLR] qui essaie déjà de réconforter et d'apporter un peu de douceur à son petit frère avec son amour et ses bisous. Et le nouveau venu : notre fils (futur champion de lever de poids) #TheHammily", a-t-il écrit.