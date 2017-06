Arnaud Clément : Quand le chéri de Nolwenn Leroy s'endort à Roland-Garros !

Arnaud Clément peut remercier son collègue Laurent Luyat de l'avoir affiché en direct sur France 2. Consultant pour France Télévisions lors du tournoi de Roland-Garros, l'ancien joueur de tennis et capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a beaucoup fait rire les téléspectateurs mercredi 7 juin.

Au cours d'une pause intervenue lors du quart de finale opposant Stan Wawrinka à Marin Cilic, Laurent Luyat a profité du break d'entre deux sets pour dévoiler l'envers du décor. Cible de son "behind the scene", Arnaud Clément. Éprouvé par de longues journées passées dans la cabine à commenter des matchs, le compagnon de Nolwenn Leroy s'est octroyé une micro-sieste pour recharger ses batteries. Un assoupissement capté en images et révélé avec grand plaisir par Laurent Luyat.

Gêné, Arnaud Clément a pu compter sur son partenaire de commentaires Matthieu Lartot pour le défendre. "Vous savez que les jour­nées sont parfois longues, même si on prend telle­ment de plai­sir à commen­ter ces matchs, Arnaud, c'est vrai on est là dans la cabine depuis 10h30, il a eu un petit coup de moins bien, une petite frin­gale, ça arrive", a-t-il avancé.

En couple depuis neuf ans avec Nolwenn Leroy, Arnaud Clément connaîtra très prochainement le bonheur d'être papa. Un bonheur qui sera accompagné sans aucun doute de beaucoup de fatigue. Les siestes, qui semblent lui permettre de tenir le coup en cas de gros coups de mou, seront les bienvenues.

Invitée le 5 juin sur le plateau de C à vous, à l'occasion de la sortie de son nouvel album Gemmes, Nolwenn Leroy a dévoilé ses nouvelles formes de femme enceinte. La chanteuse de 34 ans a révélé que la naissance de son premier enfant était pour "très bientôt".

Olivia Maunoury