Arnaud Ducret en couple avec une danseuse de la Star Academy !

Mercredi 15 mars, Arnaud Ducret était sur le plateau de Quotidien (TMC) afin de parler du film Les dents, pipi et au lit dans lequel il donne la réplique à Louise Bourgoin. L'acteur de 39 ans a été invité à découvrir une archive le concernant. L'occasion pour lui de faire des confidences sur sa vie amoureuse.

Yann Barthès a diffusé des images de l'humoriste datant d'il y a plus de quinze ans dans lesquelles on peut le voir jouer les choristes sur le plateau de la Star Academy (TF1) en 2002. Il donnait de la voix ou plutôt jouait les figurants derrière Nana Mouskouri. "C'est sur ce plateau que j'ai rencontré la personne avec qui... voilà. Et dix ans plus tard, on a eu un enfant ensemble", a-t-il alors expliqué.

La femme dont parle Arnaud n'est autre que Maurine Nicot, "une danseuse de la Star Academy, comme il l'a précisé. Je l'ai vue la première fois ici, je l'ai revue dix ans après et on a eu un enfant ensemble."

En 2015, à Paris Match, le comédien en avait dit plus sur leur romance. Hanté par le souvenir d'avoir vu la jeune femme lors de ce prime sur TF1, l'acteur la retrouve dix ans plus tard alors qu'il fait partie de la troupe du spectacle musical Spamalot. Cette fois, Arnaud Ducret lui avoue tout : "Je lui raconte tout, on se parle, on se plaît. Notre histoire d'amour a commencé là. Depuis, nous avons fait un petit garçon qui s'appelle Oscar et qui a 2 ans et demi [son fils est aujourd'hui âgé de 4 ou 5 ans, NDLR]."