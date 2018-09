Arnaud Ducret : Le jour où il a failli tomber dans un ravin

Il y a quelques mois, Arnaud Ducret a accepté de participer à l'émission Cap Horn (M6). L'acteur et humoriste de 39 ans s'est donc envolé pour les Philippines en compagnie de Mike Horn (52 ans) afin de l'accompagner pour une partie de son expédition.

Sans surprise, les choses n'ont pas été simples tous les jours pour le papa d'Oscar (6 ans). Sujet au vertige, il a vécu quelques moments délicats. On pense notamment à celui où ils ont dû descendre d'une falaise. Une expédition qui a rappelé de mauvais souvenirs à Arnaud Ducret qui avait "peur de glisser".

"Quand j'étais petit, j'ai une tong qui est restée accrochée sur un caillou et j'étais sur une falaise comme ça. Je suis parti en l'air, j'ai volé. J'ai peut-être fait six mètres. Et six mètre plus bas, il y avait un arbre. Je me suis accroché et derrière, il y avait un ravin. J'étais tout seul. (...) Ni ma mère ni ma soeur ne savaient où j'étais", a confié celui qui était récemment à l'affiche du film Les dents, pipi et au lit.

Durant le tournage de l'émission – diffusée ce jeudi 26 septembre 2018 –, Arnaud Ducret s'est aussi confié sur l'absence de son papa : "Mon père a été beaucoup absent quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas vu pendant très longtemps. Je ne voulais plus le voir d'ailleurs. Peut-être que je fais ce métier-là pour ça aussi, pour l'envie d'être aimé. J'ai vachement souffert de ça. Je déconnais pas mal à l'école. Je faisais des conneries, des trucs pas méchants." Depuis, les deux hommes se sont retrouvés et profitent de chaque instant.