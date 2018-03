Arnaud Ducret papa sous pression : "Je ne veux pas reproduire ce que j'ai vécu"

S'il joue le rôle d'un père dans le film Les dents, pipi et au lit en salles le 28 mars 2018, Arnaud Ducret est dans la vie papa d'un petit Oscar, 6 ans, né de ses amours avec son épouse la danseuse Maurine Nicot. Dans les colonnes du magazine Télé Star, l'acteur de 39 ans se confie sur sa vie de famille et plus particulièrement sur sa relation avec son fils.

Ainsi, Arnaud Ducret se définit comme un papa "cool par nature, strict par nécessité". "J'adore faire des choses avec mon gamin mais lorsque je dis un truc, il ne doit pas revenir dessus. Je ne vais pas le dire trois fois !", précise-t-il.

Bien qu'il semble ferme et plutôt autoritaire avec son petit Oscar, entre eux c'est "très fusionnel". Dans son enfance, Arnaud Ducret n'a pas eu la chance de partager autant avec son père et il souhaite aujourd'hui se rattraper au maximum avec son fils. "Je n'ai pas connu cela étant gamin avec mon propre père. Alors je me mets beaucoup la pression, je ne veux pas reproduire ce que j'ai vécu... Je culpabilise souvent lorsque je ne suis pas là !", confie-t-il.

D'ailleurs, l'humoriste se reconnaît en Oscar. "Il faut vraiment qu'il se fasse très mal pour pleurer. Même moi des fois, quand je le vois se prendre une bonne gamelle, ça me soulève le coeur, raconte Arnaud Ducret. Mais lui, il ravale ses larmes et il reste digne. Il tient de moi pour ça. J'étais exactement comme ça quand j'étais enfant."

Enfin, à la question de savoir si Oscar pourrait devenir grand frère prochainement, la réponse est plutôt claire... "J'en discute justement très sérieusement avec sa maman", lance Arnaud Ducret, amusé. Affaire à suivre !

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 26 mars 2018.