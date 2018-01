Arnaud Lemaire, 42 ans : L'ex de Claire Chazal renoue avec les podiums pour Dior

À 42 ans, Arnaud Lemaire revient sur le catwalk ! L'ancien mannequin et compagnon de Claire Chazal faisait partie des icônes masculines choisies par Kris Van Assche pour incarner son défilé Dior Homme automne-hiver 2018-2019 qui s'est déroulé samedi 20 janvier 2018 à Paris. Arnaud Lemaire a notamment défilé devant Pierre Niney et Natasha Anderews qui effectuaient cette après-midi-là leur première sortie officielle depuis la naissance de leur fille Lola.

Pour cette nouvelle collection, le créateur belge s'est inspiré du travail de Christian Dior : "Monsieur Dior, pour ces vestes Bar, s'inspirait beaucoup de l'homme, des vêtements d'officiers et donc finalement l'exercice de remettre cela sur des vêtements d'homme n'était pas si compliqué que cela, a expliqué Kris Van Assche à l'AFP. On vit une époque où les gens disent le tailleur c'est fini, tout doit être loose, baggy, oversized... Dans cette période où tout est un peu brouillé, entre le streetwear et le haut de gamme, je pense qu'il est important de vraiment insister sur l'ADN de la marque, ce qui nous différencie des autres, donc le tailleur." Un clin d'oeil à monsieur Dior se retrouve aussi dans la maille avec l'inscription "Le New Look 1947", référence à la collection qui avait révolutionné la mode féminine de son époque. L'autre grande inspiration du créateur, ce sont les années 1990 : ses "club kids", ses "New Romantics dark", ses crânes rasés, son tatouage tribal que l'on retrouve en motif ou en bijou sur toute la collection.

Pour porter ses nouvelles pièces, Kriss Van Assche est allé chercher au-delà du mannequin type de Dior Homme, très jeune et androgyne. Il s'est entouré de cinq icônes masculines qu'il est très fier d'avoir réunies comme il a écrit sur son compte Instagram : Arnaud Lemaire, donc, mais aussi James Rousseau (37 ans), Alain Gossuin (55 ans), Mark Vanderloo (69 ans) et Cameron Alborzian (50 ans). Les trois derniers étaient déjà des stars dans les années 1990 quand Van Assche a "commencé à sortir et à s'intéresser au style" et à la mode.