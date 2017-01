Arnaud Montebourg : Elsa Zylberstein, Audrey Pulvar... Les femmes de sa vie

Séduire est un art en politique. Si Arnaud Montebourg peine parfois à convaincre en la matière, il y a au moins un autre registre sur lequel son pouvoir de séduction fait mouche : le coeur des femmes.

Audrey Pulvar

En l'espace de six ans, l'ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique de François Hollande a conquis le coeur de trois femmes aussi différentes que célèbres. En 2010, Audrey Pulvar s'affiche en couple avec lui, ce qui lui vaut un torrent de critiques autour de son impartialité. Par amour, elle a accepté d'être écartée des rédactions d'iTÉLÉ et de France 2 (On n'est pas couché). "Moi, je ne roule pour personne. Je fais juste mon métier. Je ne tutoie pas les hommes et les femmes politiques. S'ils me font la bise, c'est qu'ils se sentent autorisés à le faire parce que je suis une femme", s'est-elle défendue dans TéléObs. Durant deux ans, elle a filé le parfait amour avec le socialiste, dont elle a continué de parler même après leur rupture. En mai 2015, elle qualifiait son ex d'homme "assez cyclothymique" en écho à ses incertitudes de poursuivre en politique. Elle s'est également épanchée sur l'homme du Made in France au détour d'une campagne dans laquelle le politique prenait la pose. "Arnaud Montebourg est un peu plus foutraque que ça, il est un peu plus désordonné dans sa façon de se mouvoir", avait-elle confié à Laurence Ferrari.

Elsa Zylberstein

Quelques mois après sa rupture d'avec Audrey Pulvar, Arnaud Montebourg tombe amoureux d'Elsa Zylberstein. Cette fois-ci il s'agit d'une actrice. Le couple a tenté de se faire discret avant que la presse people ne révèle leur idylle. "J'ai avant tout rencontré un homme pur et beau à l'intérieur, une belle personne. C'est ça qui m'a plu", a confié plus tard l'actrice d'Un sac de billes à Gala. Dans On n'est pas couché, en octobre 2014, elle avait même osé la blague : "Mais le redressement n'a pas été productif", en référence à l'intitulé du poste de ministre de celui qui ne faisait alors déjà plus partie de sa vie.

Aurélie Filippetti

Vint ensuite Aurélie Filippetti. Avec elle, retour à la politique puisque la jeune femme est pendant un temps ministre de la Culture de François Hollande. Ils tombent amoureux l'un de l'autre à l'été 2014 (date à laquelle ils quittent de concert leur poste de ministre) mais n'officient publiquement leur idylle qu'en octobre, raconte la journaliste Bérangère Bonte dans son livre Hommes de.... Ensemble, ils ont eu une petite Jeanne, née prématurée à seulement 6 mois, en septembre 2015. "On a eu une grande inquiétude. Cela conduit à beaucoup de retenue. J'ai eu quatre mois de tergiversations profondes", a expliqué ensuite Montebourg à L'Express. Unis à la ville comme en politique, ils ont été surnommés les "Bonnie and Clyde" du PS par la presse à cause de leur farouche opposition à Manuel Valls. Aujourd'hui, à l'heure où Arnaud brigue le poste ultime, Aurélie est à ses côtés. "On est une équipe de 25 députés autour d'Arnaud Montebourg et j'en fais partie. Je travaille sur les questions politiques, sur l'éducation et la culture", expliquait-elle le 8 décembre dernier au Huffington Post.

Hortense de Labriffe

Avant ces trois femmes, Arnaud Montebourg a été marié à une aristocrate dont la mère était comtesse. Hortense de Labriffe a en effet été l'épouse de l'avocat et ex-ministre de 1997 à 2010, avec qui elle a eu deux enfants, Paul (né en 2000) et Adèle (née en 2002). Alors jeune cadre impatient du PS, Arnaud Montebourg avait séduit cette collaboratrice (qui a notamment travaillé avec Edouard Balladur) avant de l'épouser la veille des résultats des législatives qui lui ont permis de devenir député. Mais la politique, les absences, ont eu raison de leurs douze années de vie commune.