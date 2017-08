Arnold Schwarzenegger : Mort de son partenaire de combat dans "Predator"

Alors que le film culte Predator fête aujourd'hui ses 30 ans, Variety a annoncé la mort de l'acteur américain Sonny Landham. Selon la bible du cinéma américain, le comédien est mort vendredi 18 août 2017 à l'âge de 76 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque.

Véritable gueule de cinéma, Landham était surtout connu pour son rôle de Billy Sole, ce fameux pisteur amérindien armé d'une machette et redoutable combattant au corps-à-corps du Predator de John McTiernan (1987). Il y donnait la réplique à Arnold Schwarzenegger, lequel lui a rendu hommage. "C'était un tel plaisir de jouer avec lui dans Predator – il était si talentueux et drôle. Il nous manquera. Mes pensées vont vers sa famille", a réagi Schwarzy sur sa page Facebook.

D'origines mi-seminole et mi-cherokee, Sonny Landham avait débuté sa carrière par de courtes apparitions parfois non créditées et dans des productions pornographiques au début des années 1970. C'est son imposante musculature qui va lui valoir de se faire repérer par le réalisateur Walter Hill. Sa carrière hollywoodienne est définitivement lancée avec Les Guerriers de la nuit (1979) et surtout 48 heures (1982), dans lequel il interprète l'assassin Billy Bear. Il apparaît également dans Sans retour et Poltergeist, avant de voir sa carrière décoller avec Le Temple d'or (aux côtés de Chuck Norris) et bien sûr Predator.

Il aura ensuite l'honneur de fréquenter d'autres icônes du film d'action, que ce soit Sylvester Stallone dans Haute sécurité (1989), Carl Weathers dans Action Jackson (1988) ou Charles Napier avec Billy Lone Bear, un film qu'il réalise. Ce long métrage racontait l'histoire d'un policier tentant d'échapper à l'IRA en se cachant dans une réserve indienne, mais sera un échec.

Landham tente alors de se lancer en politique avec une vaine tentative de devenir gouverneur du Kentucky en 2003 pour le parti républicain. Il tentera de briguer un siège au Sénat l'année suivante, sous la bannière du parti libertarien.

Il était père de deux enfants, William et Priscilla.