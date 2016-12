Arnold Schwarzenegger: "Quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de vomir"

Il a fait de son corps ultramusclé son fond de commerce et son gagne-pain. Culturiste devenu l'un des plus célèbres acteurs à Hollywood, Arnold Schwarzenegger a affiché fièrement pendant des années ses muscles saillants. Pourtant, derrière les apparences se cachait un homme complexé qui souffre d'un cruel manque de confiance et déteste son physique.

À 69 ans pourtant, il affiche une forme parfaite. En vérité, ce n'est qu'une façade. "Quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de vomir", a déclaré Schwarzy dans une interview accordée au magazine Cigar Aficionado, dont il fait la couverture du mois de février.

Pour contrer ce malaise vis-à-vis de son corps, la star de Terminator s'est lancée dans le travail et la musculation. En vain. "J'étais déjà très critique envers moi-même quand j'étais au top de ma forme, raconte-t-il en l'illustrant d'une anecdote. Je me suis regardé dans le miroir après avoir gagné l'un de mes Monsieur Olympia [il en a remporté sept, NDLR] et j'ai pensé : 'Comment ce tas de merde a-t-il pu gagner ?'" Sans fard, très dur avec lui-même, Arnold Schwarzenegger dit n'avoir "jamais vu la perfection" chez lui, estimant qu'il "manquait toujours quelque chose".

Le sport est donc devenu une drogue pour un homme qui se soigne par le mal qui, indirectement, le ronge aussi. "Ma journée ne peut pas commencer sans que je fasse du sport explique-t-il. Et je m'exerce avant d'aller me coucher : cardio et exercices avec des poids." Le résultat de ses entraînements intenses est sans équivoque pour lui : "Je ne ressens pas mon âge. Je fais exactement les mêmes choses qu'il y a vingt ans."

Aujourd'hui, bien que blessé à la jambe droite, Schwarzenegger continue de faire de l'exercice et d'être constamment en mouvement. Au top malgré le temps qui passe, l'interprète de Conan le Barbare ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin. Et s'il y a un qui a tiré des enseignements de ce complexe, c'est bien Patrick Schwarzenegger qui, du haut de ses 23 ans, est tout aussi musclé que son père. Difficile en revanche de croire qu'avec une si belle gueule, il puisse être aussi complexé...