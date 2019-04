Arrestation de Julian Assange : Pamela Anderson, sa supposée ex, en colère

Julian Assange, réfugié depuis sept ans dans l'ambassade d'Équateur, à Londres, a donc été arrêté, a annoncé jeudi Scotland Yard. Les réactions ont été nombreuses à travers le monde et, parmi elles, il y a eu celle de l'actrice Pamela Anderson, un temps présentée comme sa compagne avant qu'elle ne se fiance à Adil Rami.

"Julian Assange, 47 ans, a été arrêté aujourd'hui, jeudi 11 avril, par des agents du service de la police métropolitain (MPS) à l'ambassade d'Équateur", a annoncé Scotland Yard, expliquant que l'arrestation avait été menée en vertu d'un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster Magistrates, pour non-présentation au tribunal. Julian Assange a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien et sera "présenté au tribunal de Westminster dès que possible".

Sur Twitter, Pamela Anderson, qui soutient Julian Assange depuis des années, s'est dite "en état de choc" et a trouvé que ce dernier "avait très mauvaise mine". Il a été vu, extirpé de force de l'ambassade, entouré de policiers, avec une apparence très différente de celle que l'on avait encore en mémoire. Vieilli et avec une longue barbe blanche, il faisait clairement plus que son âge. "Je suis choquée... Il a l'air en piteux état. Comment as-tu pu laisser faire cela, Équateur ? Et toi, Royaume-Uni ? Bien sûr que tu as laissé faire, tu es la putain de l'Amérique et tu as besoin de faire diversion à cause de ton ridicule Brexit à la con. Et toi, l'Amérique ? Ce président lâche et néfaste a-t-il besoin de rallier sa base ? Quel égoïsme et quelle cruauté. Tu fais faire au monde un pas en arrière. Tu es diabolique, menteur et voleur. Et tu vas t'en mordre les doigts et nous nous soulèverons", a-t-elle réagi.

Julian Assange, arrêté à Londres et reconnu coupable par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, entend "contester et combattre" la demande d'extradition de Washington qui veut le juger et le considère comme une menace pour sa sécurité. Il s'était réfugié en 2012 dans cette ambassade pour éviter d'être extradé vers la Suède, où il était accusé de viol, un dossier depuis classé. L'Australien de 47 ans a été arrêté en vertu d'une demande d'extradition américaine pour "piratage informatique", qui sera examinée au cours d'une audience le 2 mai, et d'un mandat délivré en juin 2012 par la justice britannique pour non-présentation au tribunal, un délit passible d'un an de prison, précise l'AFP.

