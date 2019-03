Arthur a fêté ses 53 ans : jolie photo de Mareva Galanter et message succinct

Gâteau et bougies étaient de rigueur le 10 mars 2019, jour de l'anniversaire d'Arthur. Le célèbre animateur a fêté ses 53 ans. Si celui qui présente l'émission de divertissement Vendredi tout est permis sur TF1 a reçu de nombreux messages de fans sur les réseaux sociaux, l'un d'entre eux l'a forcément tout particulièrement touché : celui de sa compagne Mareva Galanter.

Souvent très discrète lorsqu'il s'agit de son homme, et du père de sa fille Manava née en août 2015, Miss France 1999 a fait une exception pour son anniversaire. L'ex-reine de beauté de 40 originaire de Tahiti a publié une photo, un très joli portait en noir et blanc signé Camille Colin. Le photographe qui se défend d'utiliser Photoshop a immortalisé un moment de complicité entre l'animateur et sa compagne, en couple depuis 2012. Côté texte, Mareva Galanter n'a pas souhaité se lancer dans une longue déclaration, préférant se montrer très concise. "Joyeux anniversaire", a-t-elle simplement écrit, ajoutant tout de même un coeur.