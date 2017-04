Arthur : "Avec Caroline Receveur, j'ai pris un râteau d'anthologie !"

Vendredi 7 avril 2017, Arthur et TF1 nous donnaient rendez-vous avec un numéro inédit de Vendredi tout est permis dès 23h20. Devant plus d'un million de téléspectateurs, Titoff, Eve Angeli, Tony Saint-Laurent, Jarry, Verino, Cartman et Caroline Receveur se sont donnés sans compter pour nous distraire.

Ainsi l'ex-participante à Danse avec les stars 7 a-t-elle d'abord fait sensation, ravissante avec sa petite chemise en jean associée à un simple pantalon noir, en offrant diverses danses assez maitrisées dès le début de l'émission, durant la séquence Let's Dance. Une chose est sûre, Tony Saint-Laurent et Titoff n'ont pas manqué une miette du spectacle !

Plus tard dans la soirée, c'est carrément Arthur qui a tenté un rapprochement durant une coupure publicité ! Malheureusement, la blogueuse super influente de 29 ans établie à Londres n'a pas montré le moindre intérêt pour l'animateur télé de 51 ans en couple avec la très belle Mareva Galanter. "Je vous dis toute la vérité, pendant la pub j'ai voulu tenter une approche avec Caroline Receveur, j'ai pris un râteau d'anthologie ! Elle ne m'a même pas calculé !", a-t-il commenté en dévoilant les images.

Côté audiences, Arthur et ses invités ont permis à la Une d'attirer 1,04 million de téléspectateurs, soit 16,6% du public présent devant son téléviseur à cet horaire très tardif.

Retrouvez le vent de Caroline à Arthur dès à présent dans notre player vidéo !