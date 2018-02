Arthur : Complice avec son fils Samuel et Mareva Galanter malgré des galères

Ce sont actuellement les vacances scolaires et comme beaucoup de Français les stars en profitent pour partir avec leurs enfants. Le présentateur Arthur n'a pas dérogé à cette règle et s'est offert un séjour au ski avec sa belle Mareva Galanter et son fils Samuel. Mais voilà, dimanche 25 février, ils ont connu quelques mésaventures.

Emmitouflé, comme tous les membres de sa famille, dans de chauds vêtements et le visage bien protégé par un casque et un masque de ski, la star de TF1 de 51 ans a dévoilé dans sa Story Instagram que le soleil ne s'est pas invité à sa petite sortie sportive. Pire, le brouillard était si intense que lui et son fiston âgé de 20 ans, né de sa relation avec le mannequin Léa Vigny, avaient du mal à voir plus loin que le bout de leur nez. Très discret sur sa vie privée, Arthur se montre rarement avec son fils, mais celui-ci étant bien caché par ses vêtements, le père a choisi de faire une petite exception.

Quelques minutes plus tard, le présentateur de Vendredi tout est permis s'est ensuite moqué de Samuel qui était scotché à son téléphone : "Tu es sur Tinder ?", lui-a-il demandé. Une petite pause avant une nouvelle galère puisque le duo et leurs amis ont ensuite été bloqués dans une télécabine et ont dû prendre leur mal en patience.

Loin de se laisser abattre par le temps et les pannes, Arthur a ensuite publié une courte vidéo aux côtés de Mareva Galanter, mère de sa fille Manava (2 ans), elle aussi cachée sous sa panoplie de parfaite skieuse. Sur cette séquence, on peut entendre l'animateur déclarer avec humour à la jolie Miss France 1999, originaire de Tahiti : "Il fait beau à Tahiti, non ?"

Bref, la petite famille trouve le moyen de s'amuser malgré une journée synonyme de petites galères et c'est tant mieux !