Arthur en deuil : Son jeune cousin Adam, atteint d'un cancer, est décédé

Avec l'opération Hope 4 Adam, Arthur a sensibilisé le grand public autour du don de moelle osseuse. Le 8 septembre dernier, le compagnon de Mareva Galanter appelait à la mobilisation sur Facebook, tout en évoquant le cas de son cousin. "SAUVEZ ADAM ET 14 000 autres personnes en attente d'une personne compatible ! Vous pourriez avoir la chance de sauver une vie. Mon cousin Adam a 31 ans et est le père de 3 jeunes enfants. Il n'aime rien de plus que de passer du temps entouré de sa famille et de ses amis et de jouer avec ses enfants. Il a récemment été diagnostiqué d'un cancer du sang (myélofibrose). Sa vie dépend d'une greffe de moelle osseuse. Enregistrez-vous en tant que donneur ! (...) Au cas où vous correspondriez à Adam ou une autre personne, il s'agit d'un simple don de sang. C'est une question de vie et de mort. Je compte sur vous", avait-il posté.

L'animateur avait reçu, dans la foulée, le soutien de nombreuses personnalités. Ses amis Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Dany Boon, Kev Adams, Bruno Guillon, Amir, Julian Perretta, Kevin Razy ou encore Leila Ben Khalifa avaient pris la pose avec un panneau "1 Don 5 minutes" afin de mobiliser leurs nombreux admirateurs. Aux États-Unis, même Ellen DeGeneres avait repris le message.