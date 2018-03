Arthur sait toujours bien s'entourer dans Vendredi tout est permis, l'émission de divertissement qu'il anime depuis plusieurs années sur TF1 et qui rencontre toujours le même succès. L'animateur de 52 ans redouble d'efforts pour ne pas s'installer dans une routine et propose des versions tournées en extérieur. Les téléspectateurs pourront bientôt découvrir Arthur et ses invités au ski.

Pour cette édition spéciale de Vendredi tout est permis version montagne, l'animateur a fait appel à des guests déjà vus sur son plateau. Une jolie équipe de choc composée notamment de Shy'm et de deux anciennes Miss France, Camille Cerf et Iris Mittenaere. Sous le charme de ces belles créatures qui ont accepté de faire du bobsleigh pour lui, Arthur les a mises en scène dans une vidéo décalée publiée sur sa page Instagram. "Parce qu'elles le valent bien", commente le compagnon de Mareva Galanter, tandis que Shy'm, Camille Cerf et Iris Mittenaere avancent dans leurs combinaisons, casques sous le bras, proposant un mouvement de cheveux dignes des ambassadrices L'Oréal. La comédienne et humoriste Anne-Sophie Girard les accompagne.