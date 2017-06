Arthur in love de Mareva Galanter à Roland-Garros, chouchouté par l'ex-Miss

Avec plus de 30 °C au thermomètre, il fallait être bien équipé pour assister à la finale de Roland-Garros opposant l'Espagnol Rafael Nadal au Suisse Stan Wawrinka le 11 juin, Arthur et Mareva Galanter l'étaient. Invité par Lacoste dans les tribunes VIP du court Philippe-Chatrier, le couple a bravé la chaleur avec une tenue au point. Chapeau, casquette, éventail et crème solaire, l'animateur de 51 ans et l'ancienne Miss France de 38 ans avaient tout prévu, Mareva prenant soin de protéger son homme du soleil. Chouchouté par sa belle qui lui a délicatement étalé de la crème sur le visage, Arthur s'est exposé comme rarement avec la maman de sa petite Manava (1 an et demi).

Complice dans les tribunes, les tourtereaux discrets l'étaient également lors de leur passage au Village, point de rassemblement de tous les invités VIP du tournoi de Roland-Garros. Tous deux élégants dans leur pantalon blanc, Arthur (Jacques Essebag de son vrai nom) et Mareva Galanter sont apparus main dans la main, arborant de larges sourires. Rayonnante dans un top délicatement décolleté, la beauté tahitienne a vécu au plus près la dixième victoire de Rafael Nadal, saluant sa performance historique sur Instagram.