Arthur : Rare photo avec sa fille Manava, Mareva Galanter sous le charme

Dimanche 16 juin, les papas étaient à l'honneur pour la traditionnelle fête des Pères. Comme le veut la tradition, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à leur papa ou à celui de leurs enfants. C'est le cas de Mareva Galanter. La très discrète Miss France 1999 a posté en story de son compte Instagram une photo de sa fille Manava en compagnie de son papa, le célèbre animateur Arthur.

Le couple d'ordinaire très secret lève parfois de petits pans de son intimité. Il y a quelques heures, la sublime brune de 40 ans qui a malheureusement perdu son père en 2017, a par exemple partagé un instant privilégié entre son chéri et leur fille de 3 ans. Le duo est sur une plage, peut-être hawaïenne, d'où Mareva Galanter est originaire. La petite porte un maillot de bain une-pièce, le père est en short et T-shirt. De dos, se tenant par la main, ils ont les pieds dans l'eau et regardent vers l'horizon. "Daddy love", a simplement écrit en légende Mareva Galanter.