Arthur : Tout sourire avec Mareva Galanter pour une soirée théâtre

Depuis septembre dernier, le théâtre Edouard VII accueille la pièce Le Prénom, de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière. Mardi 23 octobre 2018, dans la salle, on pouvait voir quelques personnalités comme l'a révélé Florent Peyre, qui est à l'affiche de cette comédie.

Sur son compte Instagram, le séduisant comédien a partagé une photo de lui et de plusieurs amis connus ou pas parmi lesquels l'animateur Arthur (qu'il retrouve régulièrement sur le plateau de Vendredi tout est permis), accompagné de sa chérie l'ex-Miss France Mareva Galanter (actuellement engagée dans la troupe Les Parisiennes). Un sympathique moment de détente pour les parents de la petite Manava (3 ans). D'ailleurs, la jolie brune a beaucoup aimé la pièce puisqu'elle a écrit en légende : "Bravo ! Quelle énergie." Autour du couple, on pouvait aussi voir Anne-Sophie Aparis, spécialiste des relations médias.

La pièce : "Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à diner chez Elisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s'il a déjà choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos."

La mise en scène est de Bernard Murat.

TM