Artus à l'aise avec sa prise de poids : "Faire un régime, ça m'emm*rde"

Le talentueux Artus n'a pas toujours eu le physique un peu rond qu'on lui connaît aujourd'hui.

À l'époque de ses débuts dans On n'demande qu'à en rire (France 2) en 2011, l'humoriste de 30 ans (ancien cuisinier de métier) affichait une silhouette plus mince. Interrogé par nos confrères de Voici, Artus a accepté de parler de sa prise de poids.

"Il ne m'est rien arrivé de dramatique", a-t-il d'abord statué pour rassurer tout le monde. Et le chéri de Sarah de poursuivre avec la même sincérité : "Juste, je kiffe la vie, et faire un régime, ça m'emmerde. Pour moi, manger des côtes de boeuf et boire des pintes de bière avec mes potes, c'est la vie." Il tient aussi à le dire, ce n'est pas parce qu'il est devenu enveloppé au fil des années (et avec le succès !) qu'il est pour autant "un gros mou". "J'ai fait du hockey sur glace et beaucoup de rugby. Je suis très musclé, je suis solide et endurant", a-t-il assuré.

S'il est une personne qui aimerait toutefois le voir maigrir, c'est sa maman chérie. "À l'époque d'On ne demande qu'à en rire, je me trouvais gros et ma mère me disait qu'il fallait que je maigrisse absolument. Depuis, elle a rectifié : c'est maintenant qu'il faudrait que je perde du poids", a-t-il révélé.

Une interview à découvrir en intégralité dans le magazine Voici, actuellement en kiosques.